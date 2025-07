Home

19 Luglio 2025

Livorno 19 luglio 2025 Trofeo Lovari: Virtus Bologna, Partizan Belgrado, Napoli e Libertas Livorno in campo a settembre

Il Trofeo Lovari punta in alto e per la decima edizione gli Amici della Pallacanestro Lucca-Luca del Bono onlus hanno voluto alzare ulteriormente l’asticella portando al Palatagliate il meglio del basket europeo.

Il 6 e 7 settembre a sfidarsi saranno infatti i campioni d’Italia della Virtus Bologna, che a giugno ha messo in bacheca il diciassettesimo scudetto della propria storia ed è una delle due formazioni italiane a partecipare all’Eurolega, e i serbi del Partizan Belgrado, società che ha vinto 22 titoli nazionali, un’Eurolega, tre Coppe Korac e ora partecipa all’Eurolega guidata in panchina da Zeljko Obradovic, l’allenatore più vincente della pallacanestro europea con 9 Euroleghe vinte.

A completare il quadro delle partecipanti saranno il Napoli Basket, vincitore dell’edizione 2024, che a maggio è passato di proprietà a una cordata americana che ha scelto Shaquille O’Neal come testimonial del club, e l’ambiziosa Libertas Livorno del nuovo corso di coach Andrea Diana che partecipa al campionato di A2.

“Sentiamo il peso della responsabilità di portare ancora una volta a Lucca i grandi protagonisti della pallacanestro europea – commenta la presidente Patrizia Pecchia –. La nostra associazione sta facendo uno sforzo organizzativo davvero importante ma questo torneo negli anni è diventato il simbolo della missione degli Amici della Pallacanestro. Vogliamo diffondere la passione che abbiamo per questo sport, grazie al quale immaginiamo una società migliore. Il professor David Hollander, che ha una cattedra alla New York University, spiega nel libro “How Basketball can save the world” il ruolo che la pallacanestro può avere perché incarna valori e dinamiche che, se applicati su scala sociale e politica, contribuirebbero a creare una società più equa, inclusiva e collaborativa. Noi in tutto questo ci crediamo davvero e il momento più bello del Trofeo Lovari lo abbiamo ogni anno con il coinvolgimento dei ragazzi che si avvicinano ai giocatori.

Il programma completo della manifestazione è in corso di definizione.

I biglietti saranno messi in vendita a partire dal mese di agosto e l’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza.

STORIA – Il Trofeo Lovari è un memorial in ricordo della figura di Carlo Lovari, giocatore lucchese di serie A scomparso dopo una lunga malattia. La prima edizione si è svolta nel 1960 e con il passare del tempo il torneo ha saputo crescere promuovendo Lucca dal punto di vista turistico con il campo da gioco che veniva allestito nelle zone più suggestive del centro storico come il chiostro del duomo di San Martino, il Caffè delle Mura e la piazza dei Servi. Negli anni sono arrivati in città i campioni americani prima con le squadre del Camp Darby e poi con le squadre del massimo campionato, portandosi dietro un grande afflusso di pubblico anche perché senza televisioni e social network, partecipare dal vivo era l’unico modo per vederli giocare. Il torneo è diventato quindi un appuntamento fisso nel programma del Settembre Lucchese.

Poi lo stop nel 1992 e una lunga pausa che si è interrotta nel 2015, quando gli Amici della Pallacanestro hanno riportato in vita questa manifestazione riuscendo a organizzare l’incredibile edizione del 2019 alla quale hanno partecipano l’Olimpia Milano, la Reyer Venezia, l’Olympiakos Pireo e l’Efes Istanbul, quattro tra le migliori squadre europee. Dopo la pausa forzata a causa dell’emergenza sanitaria nel 2020, nel 2021 gli Amici della Pallacanestro Lucca – Luca Del Bono onlus hanno organizzato un’edizione al femminile con il Basket Le Mura e l’Use Empoli. Dal 2022 poi si è tornati alla formula originaria dedicata al quadrangolare maschile.

AMICI DELLA PALLACANESTRO – L’associazione Amici della Pallacanestro Lucca – Luca Del Bono onlus è nata nel 2013 grazie all’iniziativa di un gruppo di persone coeso, accomunati dall’unica grande passione per la pallacanestro. La passione e la generosità con cui Luca Del Bono ha vissuto la sua esperienza da uomo di sport sono state poi la spinta per la nascita dell’associazione. Per questo gli Amici della Pallacanestro hanno deciso di unire le loro forze, esperienze e professionalità in ambito sportivo per non disperdere la tradizione e la storia che la pallacanestro rappresenta a Lucca.

Grazie al Trofeo Lovari, dal 2015 a oggi l’associazione ha raccolto e distribuito oltre 50mila euro in aiuto delle famiglie che intendono iscrivere i figli ai corsi di minibasket, a sostegno del movimento del baskin e ha promosso iniziative di diffusione della cultura sportiva come il recente Contest Under 15 in cui si sono voluti premiare i migliori tre giocatori e giocatrici del campionato Under 15 con riguardo alle qualità umane, al fair play e al rapporto coi compagni di squadra.

Inoltre è stata parte attiva insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio e al Comune di Lucca nel rinnovamento del parquet del Palatagliate e nel recupero del campino di San Filippo.

