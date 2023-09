Home

Sport

Basket

Trofeo Lunghi, buono anche il secondo turno a Lucca per la Pielle femminile

Basket

17 Settembre 2023

Trofeo Lunghi, buono anche il secondo turno a Lucca per la Pielle femminile

Livorno 17 settembre 2023

Buona la prima per la PIELLE LIVORNO, impegnata nel secondo turno del Trofeo “Lunghi” (Coppa Toscana femminile): la squadra di coach Luca Castiglione, al termine di una vera e propria battaglia, si è sbarazzata de Le Mura Springs Lucca per 57-50, trovando buone soluzioni da tutte e 10 le ragazze scese in campo.

Una gara intensa e fisica, nonostante il periodo di carico, che ha visto la Pielle condurre le danze per l’intero arco dei 40 minuti, in attesa del morso decisivo arrivato nel cuore del quarto periodo per mezzo di un break di 6-0 suggellato da una tripla di Marta Castiglione e valido per allungare a +9 (53-44). Mercoledì 20 settembre, a Pontedera, il recupero del primo turno e la possibilità, per Cecchi e compagne, di staccare il biglietto per le Final Four.

CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO-Le Mura Springs Lucca: 57-50

CAFFÈ TOSCANO: Maffei 9, Caverni, Nottolini 5, Zorzi 6, Cecchi 7, Castiglione V. 6, Castiglione M. 9, Collodi 6, Cecconi, Conti 11. All. Castiglione.

Arbitri: Orlandini e Meini

Parziali: 18-18, 31-26, 44-40, 57-50

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin