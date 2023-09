Home

Trofeo “Lunghi”: la Pielle femminile si qualifica alla final four

21 Settembre 2023

Livorno, 21 settembre 2023 – Trofeo “Lunghi”: la Pielle femminile si qualifica alla final four



La PIELLE femminile bissa il successo colto all’esordio (contro Le Mura Spring Lucca) e viola la palestra “Matteoli” di Bellaria, tana del Basket Femminile Pontedera, per 62-74. Livornesi avanti fin dalle battute iniziali, come dimostra il parziale del primo quarto (11-17); nella seconda frazione la compagine locale preme sull’acceleratore ma il muro della Pielle funziona tanto da andare all’intervallo ancora con il naso avanti (32-33). In avvio di ripresa Maffei e compagne riprendono a condurre con margini consistenti (45-54 al 30’), in attesa di archiviare la pratica con un netto +12 che vale il blitz, su un campo mai facile, ma soprattutto la qualificazione alle Final Four del Trofeo “Lunghi” (Coppa Toscana).

Basket Femminile Pontedera-CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO: 62-74

CAFFÈ TOSCANO: Cecchi 10, Castiglione V. 13, Collodi 9, Zorzi 9, Maffei 19, Caverni, Nottolini, Cecconi 7, Castiglione M., Conti 7. All. Castiglione L.

Arbitri: Barone e Natale

Parziali: 11-17, 32-33, 45-54, 62-74

