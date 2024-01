Home

Trofeo Lunghi, la Pielle vola in Finale

Basket

7 Gennaio 2024

Livorno, 7 gennaio 2024 – Trofeo Lunghi, la Pielle vola in Finale

Meglio di così, il nuovo anno, non avrebbe potuto iniziare: la CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO si è presa di rabbia la finale di Coppa Toscana (Trofeo “Lunghi”), superando a Ponte Buggianese il Nico Basket e vendicando di fatto la sconfitta patita alla vigilia di Natale in campionato. Al suono dell’ultima sirena il tabellone premia per 57-47 la squadra di coach Luca Castiglione, anche +20 alla fine del terzo quarto (47-27).

Una gran bella prova, suggellata dalla prestazione sublime di Viola Castiglione, autrice di 20 punti con 3/5 dall’arco e 9/11 ai liberi. Positivo anche il ritorno sul parquet di Elisa Maffei, 7 punti e la consueta leadership spalmata sull’intero arco dei 40 minuti.

Stasera alle 18:00 (sempre sul neutro di Ponte Buggianese) l’atto finale al cospetto della favorita Jolly Acli Basket Livorno, vittoriosa a sua volta sulla Pall. Femminile Firenze. Un derby, in contemporanea a quello maschile di Livorno, che vale tanto. Vale un trofeo. L’onore. E l’orgoglio.

CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO-Nico Basket: 57-47

CAFFÈ TOSCANO: Cecconi 2, Maffei 7, Castiglione V. 20, Collodi 8, Zorzi 7, Nottolini 5, Cecchi 8, Caverni, Conti ne, Castiglione M. ne. All. Castiglione L.

Arbitri: Profeti e Giachi

Parziali: 12-7, 30-15, 47-27, 57-47

