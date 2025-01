Home

8 Gennaio 2025

Trofeo Malaguti, le ultime due partite della Clas Renault Don Bosco

Livorno 8 gennaio 2025 Trofeo Malaguti, le ultime due partite della Clas Renault Don Bosco

Termina con un successo ed una sconfitta la seconda fase della Clas Renault Don Bosco al prestigioso torneo “Bruna Malaguti”. I ragazzi di Davide Cotza hanno battezzato il mini-tabellone finale regolando, per 90-82, Moncalieri, una squadra molto simile rispetto ai rossoblu. Susini e compagni hanno giocato una buona partita, prendendo in mano le redini del confronto fin dalla palla a due iniziale, come racconta il netto 30-14 di fine primo periodo, margine poi incrementato fino al +25 nel corso del terzo periodo.

Alla fine, la Clas Renault sgomma per 90-82, con i piemontesi che rientrano nei minuti finali, ma senza mai impensierire i labronici. A raccontare l’ottima prestazione collettiva, il fatto che tutti i ragazzi rossoblu non solo sono scesi sul parquet ma sono anche andati a referto.

Il successo su Moncalieri vale l’accesso alla finalina contro Forlì, compagine molto più attrezzata fisicamente dei labronici. Fisicità limitata dalla Clas Renault grazie a tanta intensità difensiva, peraltro non sufficiente per tornare a casa con un bel referto rosa in mano.

I rossoblu pagano il ritardo accusato nel primo periodo, di nove punti, giusto quelli che alla fine hanno diviso le due formazioni, nonostante i generosi tentativi di rimonta dei rossoblu, rimasti comunque in partita fino alla sirena finale. In casa Clas Renault Don Bosco, da segnalare i 20 punti di Tognoni ed i 12 di Casini.

Le parole di coach Davide Cotza

“È stata una esperienza importantissima per i ragazzi, che hanno fatto squadra tra loro, conoscendosi meglio e facendo gruppo tra loro e con lo staff tecnico.

La squadra è stata brava a reagire nei momenti di difficoltà ed a acquisire esperienza, tutte situazioni che ci verranno molto utili alla ripresa del campionato di categoria, nel quale cercheremo con ogni modo di agganciare la fase interregionale, anche grazie alla bella esperienza acquisita in questo torneo”.

I tabellini delle due partite

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Pall. Moncalieri 90-82

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Sala 1, Roggi 2, Cavallini 6, Sciacol 14, Di Fabrizio 2, Rossi 4, Ambrogio 3, Casini 15, Germinario 2, Tognoni 20, Susini 8, Garibotto 13. All. Davide Cotza. Assistente: William Pandolfi.

Parziali: 30-14, 52-38, 76-54, 90-82

Unieuro Forlì – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 76-67

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Sala, Roggi, Baroni 2, Cavallini 5, Sciacol 7, Di Fabrizio 9, Rossi, Ambrogio, Casini 12, Tognoni 20, Susini 5, Garibotto 7. All. Davide Cotza. Assistente: William Pandolfi.

Parziali: 27-18, 41-29, 53-47, 76-67