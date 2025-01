Home

28 Gennaio 2025

Livorno 28 gennaio 2025 Trofeo Maremma, il KodoKan conquista 14 medaglie

Si è svolta Domenica 26 Gennaio scorsa ad Albinia (Grosseto) la prima fase del “Trofeo Maremma” di judo, organizzata sotto l’egida della Federazione Sportiva CSEN. Un evento che ha visto la partecipazione entusiasta di giovani atleti provenienti da tutta la regione, ma che ha regalato grandi soddisfazioni alla nostra squadra locale, il Kodokan 1990 di Livorno.

Ben 14 judoka, suddivisi tra le categorie ragazzi, fanciulli ed esordienti A, hanno rappresentato con orgoglio la palestra labronica; sul tatami di Albinia, dimostrando determinazione, tecnica e spirito sportivo.

Con un medagliere che ha sottolineato il valore e l’impegno dei nostri giovani atleti:

•⁠ ⁠5 primi posti

•⁠ ⁠4 secondi posti

•⁠ ⁠5 terzi posti

Questi risultati sono la dimostrazione del lavoro costante svolto in palestra e dell’importanza di gare come questa, che rappresentano un momento fondamentale di crescita e confronto per i ragazzi. Ogni atleta, indipendentemente dal risultato, ha dimostrato un grande impegno e la volontà di migliorarsi, portando avanti i valori del judo come il rispetto, la disciplina e il coraggio.

La competizione ha avuto un’ottima organizzazione e una calorosa partecipazione di pubblico, che ha sostenuto tutti i giovani judoka in gara. Il “Trofeo Maremma” si conferma così un appuntamento imperdibile per gli appassionati di questo sport e una grande opportunità per promuovere il judo tra i più giovani.

