Trofeo Maremma, un sorriso a metà per Andrea Volpi

Motori

5 Aprile 2023

Livorno 5 aprile 2023 – E’ un bicchiere mezzo pieno, quello che Andrea Volpi si trova davanti dopo aver affrontato il 47. Trofeo Maremma, doppio obiettivo, per Andrea Volpi, questo fine settimana al 47. Trofeo Maremma, seconda prova della Coppa Rally di zona 6, nel fine settimana passato.

Il pilota di Portoferraio, al via a Follonica con la Skoda Fabia R5 evo di AutoSole 2.0 ed affiancato di nuovo da Michele Maffoni aveva in obiettivo soprattutto lo smaltire il ritiro per incidente al Ciocco del mese passato, peraltro in una gara che lo scorso anno gli regalò la sua prima vittoria assoluta in carriera.

Il portacolori della Proracing, aveva dunque in obiettivo il rilanciarsi anche nella Coppa di Zona; obiettivo riuscito in parte con l’aver firmato l’ottavo posto assoluto, incamerando anche la vittoria nel Trofeo Michelin ed il quarto posto nell’R-Italian Trophy.

Un week-end che seppur sofferto, per Volpi, gli ha regalato il propellente giusto per risalire la china soprattutto psicologicamente, prima di arrivare ad affrontare la gara di casa all’isola d’Elba a metà mese, per poi proseguire a maggio il cammino della Coppa di Zona con il Rally degli Abeti. Buone anche le sensazioni percepite sotto l’aspetto fisico, con le difficoltà che si protraggono da alcuni mesi parse in via di risoluzione.

Il commento di Andrea Volpi:

“Speravo sinceramente meglio, ma alla fine qualcosa abbiamo portato a casa. I problemi di salute paiono in via di soluzione e questo è il fattore più importante, soprattutto dovevo “smaltire” l’incidente al Ciocco. Non è finita come volevo, soprattutto mentalmente, ma una virata decisa credo di averla data. La gara è stata tirata, il livello molto alto, per cui alla fine l’aver vinto il Trofeo Michelin ed aver chiuso terzo dell’R-Italian Trophy diciamo che fa vedere la luce in fondo al tunnel. Spero di capitalizzare tutto quanto alla gara di casa dell’Elba, che per noi locali è sempre un qualcosa di speciale”

Foto AmicoRally

