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Trofeo nazionale Primi Passi, la polisportiva La Rosa in vetta alle classifiche

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20 Giugno 2026

Trofeo nazionale Primi Passi, la polisportiva La Rosa in vetta alle classifiche

Livorno 20 giugno 2026 Trofeo nazionale Primi Passi, la polisportiva La Rosa in vetta alle classifiche

Presso il Palaroller di Modena e in contemporanea al Palamadiba continuano le fasi Nazionali del trofeo Primi Passi. La polisportiva La Rosa Livorno ha partecipato con un buon numero di atlete per tutti i livelli e principalmente con bambine molto piccole.

Per la classe 2020 livello A Vinciguerra Viola conquista la medaglia d’ argento conquistando la giuria per la sua simpatia ed eleganza esibendosi sulle note di Stich. Al decimo posto Crespi Aurora.

Per la classe 2019 primi passi C conquista la medaglia d’ oro Petri Agata dominando una gara molto agguerrita con le altre concorrenti. Mancosu Olivia conquista la quinta posizione.

Per il livello D,sempre classe 2019 , Talamanca Aurora vince la medaglia d’ argento.

Per la categoria Primi passi C anno 2018 Di Perna Cecilia conquista la decima posizione.

Per la categoria 2018 B Falciani Matilde ottiene la quinta posizione e Cocchi Noemi la quattordicesima.

Per la categoria Primi passi B 2017 Giusti Franca Stella vince la medaglia d’ argento, e Giannelli Greta conquista la sesta posizione.

Per la categoria Primi passi D 2017 Cuko Amina si classifica al settimo posto.

Per la categoria 2016 Primi passi A Vestri Anna si classifica all’ ottava posizione e D’ Agostino Miriam arriva al nono posto.

Per l’ anno 2016 categoria Primi passi B Pirelli Alisia arriva tredicesima, Nesti Gaia quattordicesima e Gentini Emma quindicesima.

Per la categoria Primi passi D anno 2015 Toschi Gascon Amelia arriva al quattordicesimo posto.

Tutte queste atlete, sono state accompagnate dai tecnici Perfetti Giuliana, Savi Cinzia e Tinghi Letizia soddisfatte per i risultati ottenuti, in quanto quasi tutte queste bambine hanno iniziato a frequentare il pattinaggio artistico solo da pochi mesi, ma con l’ impegno assiduo hanno fatto dei notevoli miglioramenti, tanto da poter partecipare al Trofeo nazionale Primi Passi. I loro impegni sportivi non sono ancora finiti, e quindi ci prepariamo per migliorare ancora e poter partecipare ad altre competizioni, per questo li auguriamo un in bocca al lupo.