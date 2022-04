Home

Trofeo podistico “Vivicittà”, le modifiche alla circolazione

1 Aprile 2022

Livorno, 1 aprile 2022

Si correrà domenica 3 aprile, con partenza alle ore 9.30 dal Campo Scuola di via dei Pensieri/via Allende, la 37^ edizione di Vivicittà, la storica manifestazione podistica che ritorna dopo due anni di sospensione a causa della pandemia.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza, saranno in vigore le seguenti modifiche alla viabilità:

dalle ore 7 di domenica 1 aprile, fino al termine della gara (previsto intorno alle ore 13)

divieto di sosta con rimozione forzata lungo entrambi i lati di via Allende; nel tratto di via della Cinta Esterna compreso tra il ponte S. Trinita e il Varco Fortezza, nel tratto parallelo a viale Caprera adiacente all’Erta dei Risicatori (a partire da piazza del Luogo Pio per metri 20 in direzione ovest), in via Redi per metri 20 a partire dall’intersezione con via Calzabigi, su entrambi i lati;

dalle ore 9.20 fino al termine della gara:

per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti nelle vie di volta in volta interessate dalla competizione:

divieto di transito a partire dal tratto di via dei Pensieri compreso tra via Allende e viale Nazario Sauro; nel tratto di viale Nazario Sauro (carreggiata lato sud) fino a via Caduti del Lavoro, lungo tutta la direttrice che va da via Caduti del Lavoro fino a piazza del Municipio passando da via Roma, piazza Matteotti, Attias, via Ricasoli, piazza Cavour, via Cairoli, Duomo, via Cogorano, e da lì in via del Porticciolo, via della Venezia, svolta a sinistra in via della Cinta Esterna (nel tratto tra il Varco Fortezza e il ponte S. Trinita), in piazza del Pamiglione e poi lungo tutti i viali a mare fino alla rotatoria di via dei Pensieri, per ritornare infine in via Allende; per quanto riguarda la corsa non competitiva divieto di transito anche in via Cattaneo, via Gioberti e nel tratto di via Machiavelli compreso tra via Gioberti e via dei Pensieri.

Il divieto di transito, per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti, sarà in vigore anche nelle strade con senso di marcia ad immissione rispetto all’itinerario di gara.

I mezzi del trasporto pubblico potranno percorrere itinerari alternativi.

