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Cronaca

Tromba marina e V-Shape: la costa livornese al centro del passaggio temporalesco

Cronaca

26 Luglio 2026

Tromba marina e V-Shape: la costa livornese al centro del passaggio temporalesco

Livorno 26 luglio 2026

Una tromba marina davanti alla costa livornese e un imponente sistema temporalesco a forma di V che ha attraversato la Toscana. Quello che ha interessato il territorio nella mattina di oggi, domenica 26 luglio è stato un passaggio perturbato caratterizzato da fenomeni atmosferici intensi

Tra gli eventi più significativi osservati sul litorale livornese c’è stata la formazione di una tromba marina davanti alla costa della città. Il vortice, immortalato anche attraverso alcune immagini e segnalazioni dei cittadini, è rimasto sul mare senza riuscire a completare il suo spostamento verso terra. La struttura si è infatti dissolta prima di raggiungere la costa, evitando conseguenze sul territorio.

Sempre davanti alla costa livornese si è inoltre registrato un secondo tentativo di formazione di un fenomeno simile, che però non è riuscito a svilupparsi completamente.

Nella mattinata di domenica, le condizioni atmosferiche hanno favorito la formazione di una particolare struttura temporalesca: un V-Shape, ovvero un sistema convettivo organizzato caratterizzato da una configurazione a forma di V e associato a fenomeni intensi.

La struttura, nata lungo una linea di convergenza presente davanti alla costa livornese, ha poi interessato gran parte della Toscana, estendendosi successivamente verso il Nord Italia fino alle coste venete e croate.

Il peggioramento delle condizioni meteo ha portato anche precipitazioni abbondanti e forti raffiche di vento in diverse aree della regione. In alcune zone del nord della Toscana sono stati registrati accumuli superiori ai 90 millimetri di pioggia in sei ore, mentre le raffiche hanno raggiunto valori prossimi ai 100 chilometri orari mentre nel settore meridionale del sistema temporalesco si è sviluppata anche una squall line, una linea di temporali organizzati accompagnata da intensa attività elettrica e locali grandinate