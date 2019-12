Home

“Trombo a facoltà”, la Lega Livorno condanna il video di Bello Figo

11 dicembre 2019

Livorno 11 dicembre 2019 – La Lega Livorno per voce dell’Onorevole Manfredi Potenti esprimere la sua riprovazione e a prendere le distanze da un’esibizione che ha ben poco di artistico e che secondo la stampa locale sarebbe stato girato in facoltà senza permesso: “In relazione a quanto emerso sulla stampa in merito all’ambientazione all’interno della Facoltà di Economia dell’Università di Pisa di un video musicale del volgarissimo brano realizzato dal rapper-trash “Bello Figo” ed avente come protagoniste anche delle attrici livornesi, la Lega Livorno-Salvini Premier, per bocca del suo commissario, l’On. Manfredi Potenti, ci tiene ad esprimere la sua riprovazione e a prendere le distanze da un’esibizione che ha ben poco di artistico.

Per una volta Livorno dovrà scusarsi con i cittadini di Pisa, essendo – quella andata in scena nelle aule del prestigioso Ateneo – un’iniziativa che, pur prendendo le mosse dalla nostra città, non rappresenta certamente la cultura della gente labronica né il nostro modo di intendere la condotta da tenere nei luoghi ove si crea cultura e formazione.

La poco edificante manifestazione canora del rapper non ha nulla a che fare con la storica e tradizionale arte canora e musicale della città di Livorno che le dà lustro da secoli. Al contrario, esibizioni di questo tipo ed il coinvolgimento di nostri concittadini rischiano di gettare discredito su un patrimonio artistico da onorare, coltivare e di cui andare fieri”.

Il Video di Bello Figo – Trombo a facoltà