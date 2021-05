Home

25 Maggio 2021

Livorno 25 maggio 2021

“Troppe divisioni”, il Club Magnozzi non cede titolo e logo dell’ US Livorno Calcio 1915 a Livorno Popolare. Il comunicato del CLub:

“Ieri il consiglio direttivo del club si è riunito per decidere la possibilità di cedere e donare il titolo e il Logo dell’U.S.Livorno calcio 1915, che noi abbiamo salvato e acquistato, dopo attenta e lunga discussione e riflessione, all’unanimità dei consiglieri presenti è stato deciso di preservare il tutto, perché in questi ultimi giorni abbiamo riscontrato non soltanto una divisione, ma addirittura una frantumazione nella tifoseria e questo non era davvero il nostro scopo, il nostro intento era quello di mettere al sicuro il Logo e il titolo per una eventuale ripartenza in caso di fallimento dell’AC. Livorno calcio e di unire tutta la tifoseria a sostenere la nostra maglia Amaranto fatta di 106 anni di storia. Nello stesso tempo vogliamo ringraziare per l’interessamento del Sindaco di risolvere questa difficile situazione, sperando anche che Spinelli e soci trovino una soluzione per cedere a soggetti interessati e affidabili la società.

Un ringraziamento speciale ai ragazzi di Livorno popolare che con il loro entusiasmo si sono e si prodigano in questa iniziativa agurandogli la miglior riuscita e alla società della pro Livorno una bella realtà cittadina che porta in alto il nome di Livorno sportiva, un futuro più che radioso e pieno di successi e soddisfazioni.

Ai nostri soci che vogliamo ringraziare per la loro vicinanza promettiamo che non appena questo Covid ce lo permetterà, speriamo presto, faremo una assemblea generale per spiegare ancora più dettagliatamente la nostra decisione. Ora Sempre con chiunque e ovunque FORZA MAGICO. LIVORNO”

