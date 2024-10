Home

Trova portafoglio con 2mila euro, lo consegna ai carabinieri

11 Ottobre 2024

Piombino ( Livorno) 11 ottobre 2024 – Trova portafoglio con 2mila euro, lo consegna ai carabinieri

Bel gesto di onestà quello di un operaio milanese, da alcuni anni residente a Piombino, che nella giornata di ieri, durante una passeggiata nel centro della città, ha notato un borsello a terra, lo ha aperto, riscontrando la presenza di molto denaro. Animato da apprezzabile senso civico, si è subito recato nella vicina caserma dei carabinieri per consegnare quanto rinvenuto e permettere così la restituzione all’avente diritto.

I militari si sono immediatamente attivati, riscendo in un brevissimo lasso di tempo ad individuare e riconsegnare il tutto alla legittima proprietaria, una commerciante del luogo.

Quest’ultima, poco prima, aveva prelevato 2.000 euro in contanti per l’anziana madre ed era ancora ignara dello smarrimento, tanto che, alla chiamata dei carabinieri, è rimasta sorpresa ma allo stesso tempo molto felice per la notizia. Un bell’esempio di civiltà e onestà.