26 Giugno 2025

Livorno, 26 giugno 2025 Trovata canina senza chip in via del Corbolone

È stato trovato ieri in via del Corbolone un cane simil Amstaff, femmina, di colore marrone. L’animale, sprovvisto di microchip, è stato portato al canile municipale “La Cuccia nel Bosco”, in via del Vallin Buio 2. Si cerca urgentemente il proprietario.

Per informazioni o riconoscimento, è possibile contattare l’operatore di turno del canile al numero 3661989783 oppure l’Ufficio Tutela Animali al numero 0586 820350-351 (cell 3336115042).

Il canile è aperto al pubblico tutti i giorni con il seguente orario:

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

sabato e domenica dalle ore 11.00 alle ore 12.30

il pomeriggio del martedì, giovedì e sabato anche dalle ore 14.30 alle ore 18.00.