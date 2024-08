Home

20 Agosto 2024

Livorno 20 agosto 2024 – Trovata con carte prepagate e cellulari, denunciata 41enne

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, disposti dal Comando Provinciale di Livorno per contrastare il degrado urbano e la criminalità, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno, con il supporto di una Squadra di Intervento Operativo (S.I.O.) del 6° Battaglione Mobile “Toscana”, hanno eseguito un’operazione coordinata nel capoluogo labronico.

Durante il servizio, i militari hanno fermato una donna di 41 anni, domiciliata a Livorno, nei pressi della stazione ferroviaria. La donna, sottoposta a controllo, è stata trovata in possesso di due telefoni cellulari e due carte prepagate. Successive verifiche hanno rivelato che tutti gli oggetti risultavano essere stati rubati, e la 41enne non è stata in grado di fornire spiegazioni che ne giustificassero il possesso legittimo.

A seguito del ritrovamento, la donna è stata denunciata in stato di libertà alla locale Autorità Giudiziaria con l’accusa di ricettazione. Questo episodio sottolinea l’importanza delle operazioni di controllo messe in atto dai Carabinieri, che continuano a lavorare con dedizione per garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare i fenomeni di degrado urbano che possono minacciare la tranquillità pubblica.

Il potenziamento dei controlli, soprattutto nelle aree più sensibili come la stazione ferroviaria, è parte di un piano più ampio volto a combattere la criminalità e a migliorare la qualità della vita dei residenti di Livorno. Grazie alla presenza costante delle forze dell’ordine sul territorio, episodi come quello avvenuto recentemente dimostrano l’efficacia delle misure adottate e la determinazione delle autorità nel mantenere alta l’attenzione su ogni segnale di illegalità.