27 Luglio 2022

Trovata in casa priva di vita, non rispondeva da giorni

Livorno 28 luglio 2022

Rinvenuto il corpo senza vita di una donna di 71 anni deceduta in casa, non rispondeva da giorni

Erano alcuni giorni che non rispondeva più e nessuno riusciva a contattarla, così è scattata la richiesta di intervento al 112

In via Giordano Bruno sono arrivati i vigili del fuoco che hanno prima provato a farsi aprire dalla donna, poi non avendo ottenuto risposta sono entrati nell’appartamento da una finestra. Una volta all’interno dell’abitazione hanno trovato la donna 71 senza vita

Sul posto anche un ambulanza dell’SVS con il medico a bordo che non ha potuto far altro che constatare il decesso

