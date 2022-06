Home

17 Giugno 2022

Trovate armi, munizioni e liquido infiammabile in un appartamento in via Gori

Livorno 17 giugno 2022 – Trovate armi, munizioni e liquido infiammabile in un appartamento in via Gori

Intorno alle 12. 00 di questa mattina a seguito di un controllo amministrativo in un appartamento, gli agenti della polizia amministrativa hanno trovato alcune taniche di liquido infiammabile oltre ad armi e munizioni non dichiarate.

Per precauzione, sul posto, sono stati fatti intervenire gli artificieri e i vigili del fuoco che hanno fatto l’inventario di tutto il materiale presente nell’appartamento

L’uomo rischia una denuncia per possesso di munizioni ed armi

