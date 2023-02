Home

Cronaca

Trovati due cani senza microchip, sono in custodia nel canile comunale La Cuccia nel Bosco

Cronaca

13 Febbraio 2023

Trovati due cani senza microchip, sono in custodia nel canile comunale La Cuccia nel Bosco

Livorno 13 febbraio 2023

Trovati due cani senza microchip, uno in via delle Sorgenti, l’altro in via Nino Bixio

Sono in custodia nel canile comunale La Cuccia nel Bosco

Livorno, 13 febbraio 2023 – Sono ospiti del canile comunale “La Cuccia nel Bosco” i due cani smarriti presi in custodia nei giorni scorsi.

Si tratta di:

un meticcio, femmina, di colore marrone, taglia media, con una macchia bianca sul petto, sprovvista di microchip, trovato martedì 7 febbraio in via Nino Bixio, e di un meticcio maschio taglia grande di colore bianco, anch’esso priva di microchip, preso in custodia nella giornata di mercoledì 8 febbraio mentre vagava in via delle Sorgenti. Entrambi cuccioloni di circa 2 o 3 anni.

I proprietari, o chi fosse interessato a prendersene cura, può contattare l’Ufficio Tutela Animale scrivendo una mail all’indirizzo animali@comune.livorno.it oppure chiamando il numero 366 1989783 in orario di ufficio, oppure chiamando il Referente di Canile al numero 333 9707752.

Il canile è aperto al pubblico (su appuntamento) tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00. Domenica e festivi solo la mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin