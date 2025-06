Home

Trovati due cani vaganti in piazza XI maggio e in via Mastacchi, si cercano i proprietari

6 Giugno 2025

Livorno

Due cani di piccola taglia, uno Yorkshire e un meticcio simil Yazu, sono stati trovati vaganti e sono ora in attesa di essere riconosciuti o adottati presso il canile municipale “La Cuccia nel Bosco”, in via del Vallin Buio 2.

Il primo, un esemplare maschio, senza microchip, di color marrone e nero, è stato recuperato nella notte tra il 4 e il 5 giugno in via Mastacchi all’altezza del civico numero 55, mentre il secondo, con chip estero e pelo lungo grigio con una macchia bianca sul petto, è stato rinvenuto mercoledì 4 in piazza XI Maggio. Entrambi godono di buona salute, ma non è stato ancora possibile rintracciarne i proprietari.

I proprietari, o in loro assenza chi fosse interessato a prendersene cura, possono contattare l’operatore di turno del canile al numero al numero 3661989783.

Il canile è aperto al pubblico tutti i giorni con il seguente orario:

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

sabato e domenica dalle ore 11.00 alle ore 12.30

il pomeriggio del martedì, giovedì e sabato anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

Per altre informazioni contattare l’Ufficio Tutela Animali al numero 0586 820350-351 (cell 3336115042) in orario di ufficio oppure scrivere una email all’indirizzo animali@comune.livorno.it.