3 Marzo 2026

Livorno 3 marzo 2026 Trovati due cani vaganti in via di Salviano e a Riparbella. Si cercano i proprietari

Due cani, una cucciola meticcia e un segugio maremmano tigrato, entrambi senza microchip, sono stati trovati vaganti e sono ora in attesa di essere riconosciuti o adottati presso il canile municipale “La Cuccia nel Bosco”, in via del Vallin Buio 2.

La prima, una meticcia di circa 4 mesi, è stata trovata lunedì 2 marzo in via di Salviano, mentre il secondo, un segugio maremmano tigrato di circa un anno di età, è stato trovato a Riparbella domenica 1° marzo.

I proprietari, o in loro assenza chi fosse interessato a prendersene cura, possono contattare l’Ufficio Tutela Animali al numero 0586 820353-351 (cell 3336115042) in orario di ufficio oppure scrivere una email all’indirizzo animali@comune.livorno.it.