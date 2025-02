Home

28 Febbraio 2025

Trovati due cani vaganti senza microchip

Saranno ospiti del canile comunale in attesa di ritrovare i proprietari

Sono stati trovati rispettivamente nella zona di Cecina e a Riparbella nei pressi dell’agriturismo San Pecoraio due cani vaganti senza microchip. Si tratta di un cane meticcio simil Pastore dell’Asia centrale, maschio, bianco e tigrato grigio e un cane Maremmano femmina.

Saranno ospiti del canile comunale “La Cuccia nel Bosco” in attesa che i proprietari vengano rintracciati.

Il proprietario, o in sua assenza chi fosse interessato a prendersi cura di questi animali, può contattare l’Ufficio Tutela Animali al numero 0586820351 in orario di ufficio, al numero cellulare 3336115042 o via mail all’indirizzo animali@comune.livorno.it.