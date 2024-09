Home

9 Settembre 2024

Livorno 9 settembre 2024 – Trovati tre cani San Bernardo in via delle Sorgenti

Recuperati dagli operati provinciali tre cani San Bernardo che vagavano sulla via delle Sorgenti in loc. Ponte Santoro a Collesalvetti



Nelle prime ore di questa mattina gli operi provinciali del distretto stradale nord hanno recuperato tre cani di razza San Bernardo. Gli animali vagavano sulla SP 4 via delle Sorgenti; in località Ponte Santoro, creando problemi per la sicurezza della viabilità e per la loro stessa incolumità.

I San Bernardo, comunque docili, sono stati tratti in salvo dalla strada e presi in consegna dai carabinieri di Collesalvetti che hanno provveduto a chiamare la polizia comunale.