Trovati tre cani simil pinscher privi di microchip, si cercano i proprietari

4 Settembre 2025

Livorno 4 settembre 2025 Trovati tre cani simil pinscher privi di microchip, si cercano i proprietari

Tre cani di piccola taglia, meticci simil pinscher, due maschi di colore nero e una femmina color nocciola, tutti sprovvisti di microchip, sono stati trovati vaganti nel comune di Cecina lo scorso 30 agosto e sono ora in attesa di essere riconosciuti o adottati presso il canile municipale “La Cuccia nel Bosco”, in via del Vallin Buio 2.

I proprietari, o in loro assenza chi fosse interessato a prendersene cura, possono contattare l’Ufficio Tutela Animali al numero 0586 820351-353 (cell 3336115042) in orario di ufficio oppure scrivere una email all’indirizzo animali@comune.livorno.it.

Oppure possono recarsi nel canile durante gli orari di apertura:

Lunedì 8.30-12.30

Martedì 8.30-12.30 e 14.30-18.00

Mercoledì 8.30-12.30

Giovedì 8.30-12.30 e 14.30-18.00

Venerdì 8.30-12.30

Sabato 11.00-12.30 e 15.30-18.00

Domenica 11.00-12.30