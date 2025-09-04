Trovati tre cani simil pinscher privi di microchip, si cercano i proprietari
Livorno 4 settembre 2025 Trovati tre cani simil pinscher privi di microchip, si cercano i proprietari
Tre cani di piccola taglia, meticci simil pinscher, due maschi di colore nero e una femmina color nocciola, tutti sprovvisti di microchip, sono stati trovati vaganti nel comune di Cecina lo scorso 30 agosto e sono ora in attesa di essere riconosciuti o adottati presso il canile municipale “La Cuccia nel Bosco”, in via del Vallin Buio 2.
I proprietari, o in loro assenza chi fosse interessato a prendersene cura, possono contattare l’Ufficio Tutela Animali al numero 0586 820351-353 (cell 3336115042) in orario di ufficio oppure scrivere una email all’indirizzo animali@comune.livorno.it.
Oppure possono recarsi nel canile durante gli orari di apertura:
- Lunedì 8.30-12.30
- Martedì 8.30-12.30 e 14.30-18.00
- Mercoledì 8.30-12.30
- Giovedì 8.30-12.30 e 14.30-18.00
- Venerdì 8.30-12.30
- Sabato 11.00-12.30 e 15.30-18.00
- Domenica 11.00-12.30