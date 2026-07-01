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Cronaca

Trovato 63enne senza vita in piazza della Vittoria

Cronaca

1 Luglio 2026

Trovato 63enne senza vita in piazza della Vittoria

Livorno 1 luglio 2026 Trovato 63enne senza vita in piazza della Vittoria

Dramma all’alba in piazza della Vittoria, 63enne trovato morto accanto a una panchina

Tragico risveglio questa mattina, mercoledì 1 luglio, in piazza della Vittoria, dove un uomo di 63 anni è stato trovato privo di vita all’interno dell’area verde, accanto a una panchina.

A dare l’allarme, intorno alle 6 del mattino, sono stati alcuni abituali frequentatori del parco che, notando il corpo dell’uomo riverso a terra e immobile, hanno immediatamente contattato il numero unico di emergenza 112.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, un’ambulanza della Misericordia di Livorno e il medico del 118. Purtroppo, all’arrivo dei soccorritori, per il sessantatreenne non c’era più nulla da fare e il personale sanitario non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

La vittima, originaria della provincia di Foggia e residente a Livorno, sarebbe deceduta alcune ore prima del ritrovamento, secondo una prima ricostruzione degli investigatori.

Sono stati avviati gli accertamenti da parte dei carabinieri per chiarire le circostanze della morte. Al momento, dalle prime verifiche, non emergerebbero elementi tali da far ipotizzare una morte violenta, anche se sarà l’autopsia a stabilire con precisione le cause del decesso.

L’area è rimasta transennata per consentire i rilievi da parte delle forze dell’ordine, mentre la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti medico-legali che potranno fare piena luce sulla vicenda.