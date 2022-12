Home

Trovato a casa in stato di incoscienza, Polizia Municipale e Vigili del Fuoco salvano un uomo di 67 anni

22 Dicembre 2022

Trovato a casa in stato di incoscienza, Polizia Municipale e Vigili del Fuoco salvano un uomo di 67 anni

Livorno 22 dicembre 2022 – Trovato a casa in stato di incoscienza, Polizia Municipale e Vigili del Fuoco salvano un uomo di 67 anni

Fondamentale la chiamata alla Sala Operativa di un amico che non riusciva a mettersi in contatto

La sera del 21 dicembre la Sala Operativa della Polizia Municipale ha ricevuto una richiesta di intervento per un uomo residente in via Oberdan del quale da alcuni giorni i conoscenti non avevano più notizie.

Il richiedente ha riferito infatti alla Sala Operativa di essersi recato anche presso l’appartamento dell’amico e, nonostante ripetuti tentativi, di non aver avuto alcuna risposta, e ha precisato inoltre che l’uomo non versava in buone condizioni di salute e che viveva da solo.

La Sala Operativa ha attivato prontamente la pattuglia in servizio serale che immediatamente si è recata sul posto e , dopo alcuni vani tentativi di contattare l’uomo e di accedere all’appartamento, ha richiesto il supporto dei Vigili del Fuoco.

Una volta entrati nell’appartamento gli agenti della Polizia Municipale hanno trovato l’uomo disteso sul letto in stato di incoscienza e richiesto pertanto l’immediato intervento dell’assistenza sanitaria.

L’uomo, di 67 anni, è stato subito trasportato presso il Pronto Soccorso dove ha ricevuto le cure mediche necessarie.

