Trovato a Rosignano un cane vagante

21 Ottobre 2025

Livorno, 21 ottobre 2025 Trovato a Rosignano un cane vagante

È stato trovato a Rosignano nella notte tra il 19 e il 20 ottobre un cane simil Springer, con il pelo lungo bianco a macchie marroni, femmina, provvisto di microchip. Il cane è stato portato al canile municipale “La Cuccia nel Bosco”, in via del Vallin Buio 2. Si cerca urgentemente il proprietario.

Per informazioni o riconoscimento, è possibile contattare l’operatore di turno del canile al numero 3661989783 oppure l’Ufficio Tutela Animali al numero 0586 820353-351 (cell 3336115042).

Il canile è aperto al pubblico tutti i giorni con il seguente orario: