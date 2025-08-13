Trovato a Rosignano un cane vagante, si cerca il proprietario
È stato trovato nei pressi di via Sgarallino 88 nel comune di Rosignano Marittimo un cane femmina simil pittbull, di colore nero con una macchia bianca sul petto e macchie bianche sulle zampe.
L’animale ha un microchip che risulta registrato in anagrafe canina di altra regione (Lombardia) ed è stato portato al canile municipale “La Cuccia nel Bosco”, in via del Vallin Buio 2. Si cerca urgentemente il proprietario.
Per informazioni o riconoscimento, è possibile contattare l’Ufficio Tutela Animali ai numeri: 0586 820351-353 (cell 3336115042).