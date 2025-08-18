Trovato al Gabbro cane senza microchip, si cerca urgentemente il proprietario
Livorno 18 agosto 2025 Trovato al Gabbro cane senza microchip, si cerca urgentemente il proprietario
È stato trovato sabato 16 agosto in zona Gabbro un cane vagante privo di microchip. Si tratta di mix pastore / caccia, di taglia grande e di colore nero e bianco.
Il cane è stato portato al canile municipale “La Cuccia nel Bosco”, in via del Vallin Buio 2. Per informazioni o riconoscimento, è possibile contattare l’Ufficio Tutela Animali ai numeri: 0586 820351-353 (cell 3336115042).