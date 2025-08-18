Home

Cronaca

Trovato al Gabbro cane senza microchip, si cerca urgentemente il proprietario

Cronaca

18 Agosto 2025

Trovato al Gabbro cane senza microchip, si cerca urgentemente il proprietario

Livorno 18 agosto 2025 Trovato al Gabbro cane senza microchip, si cerca urgentemente il proprietario

È stato trovato sabato 16 agosto in zona Gabbro un cane vagante privo di microchip. Si tratta di mix pastore / caccia, di taglia grande e di colore nero e bianco.

Il cane è stato portato al canile municipale “La Cuccia nel Bosco”, in via del Vallin Buio 2. Per informazioni o riconoscimento, è possibile contattare l’Ufficio Tutela Animali ai numeri: 0586 820351-353 (cell 3336115042).