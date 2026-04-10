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Cronaca

Trovato cane senza microchip in via delle Sorgenti

Cronaca

10 Aprile 2026

Trovato cane senza microchip in via delle Sorgenti

Livorno 10 aprile 2026 Trovato cane senza microchip in via delle Sorgenti

Si cerca urgentemente il proprietario

È stato trovato questa mattina in via delle Sorgenti all’altezza del civico 448 un cane maschio, meticcio di Maremmano, di colore bianco e con macchie marroncine sul muso e sulle orecchie, che vagava solo e privo di guinzaglio. Il cane, sprovvisto di microchip, è stato portato al canile municipale “La Cuccia nel Bosco”, in via del Vallin Buio 2.

Si cerca urgentemente il proprietario. Per informazioni o riconoscimento, è possibile contattare l’Ufficio Tutela Animali al numero 0586 820351-353.

Il canile è aperto al pubblico tutti i giorni con il seguente orario:

• Lunedì 8.30-12.30

• Martedì 8.30-12.30 e 14.30-16.30

• Mercoledì 8.30-12.30

• Giovedì 8.30-12.30 e 14.30-16.30

• Venerdì 8.30-12.30

• Sabato 11.00-12.30 e 14.30-16.30

• Domenica 11.00-12.30