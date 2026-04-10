Trovato cane senza microchip in via delle Sorgenti
Livorno 10 aprile 2026 Trovato cane senza microchip in via delle Sorgenti
Si cerca urgentemente il proprietario
È stato trovato questa mattina in via delle Sorgenti all’altezza del civico 448 un cane maschio, meticcio di Maremmano, di colore bianco e con macchie marroncine sul muso e sulle orecchie, che vagava solo e privo di guinzaglio. Il cane, sprovvisto di microchip, è stato portato al canile municipale “La Cuccia nel Bosco”, in via del Vallin Buio 2.
Si cerca urgentemente il proprietario. Per informazioni o riconoscimento, è possibile contattare l’Ufficio Tutela Animali al numero 0586 820351-353.
Il canile è aperto al pubblico tutti i giorni con il seguente orario:
• Lunedì 8.30-12.30
• Martedì 8.30-12.30 e 14.30-16.30
• Mercoledì 8.30-12.30
• Giovedì 8.30-12.30 e 14.30-16.30
• Venerdì 8.30-12.30
• Sabato 11.00-12.30 e 14.30-16.30
• Domenica 11.00-12.30