Home

Cronaca

Trovato cane senza microchip in zona Guglia

Cronaca

28 Aprile 2026

Trovato cane senza microchip in zona Guglia

Livorno, 28 aprile 2026 Trovato cane senza microchip in zona Guglia

È stato trovato ieri, lunedì 27 aprile, alla fermata dell’autobus in piazza Barriera Garibaldi, un cane maschio meticcio, di circa 6 mesi, di colore nero con petto, zampe e muso bianchi. Il cane, sprovvisto di microchip, è stato portato al canile municipale “La Cuccia nel Bosco”, in via del Vallin Buio 2.

Si cerca urgentemente il proprietario. Per informazioni o riconoscimento, è possibile contattare l’Ufficio Tutela Animali al numero 0586 820353-351 oppure al cellulare 3336115042.

Il canile è aperto al pubblico tutti i giorni con il seguente orario:

Lunedì 8.30-12.30

Martedì 8.30-12.30 e 14.30-16.30

Mercoledì 8.30-12.30

Giovedì 8.30-12.30 e 14.30-16.30

Venerdì 8.30-12.30

Sabato 11.00-12.30 e 14.30-16.30

Domenica 11.00-12.30