Trovato cane senza microchip in zona Guglia
Livorno, 28 aprile 2026 Trovato cane senza microchip in zona Guglia
È stato trovato ieri, lunedì 27 aprile, alla fermata dell’autobus in piazza Barriera Garibaldi, un cane maschio meticcio, di circa 6 mesi, di colore nero con petto, zampe e muso bianchi. Il cane, sprovvisto di microchip, è stato portato al canile municipale “La Cuccia nel Bosco”, in via del Vallin Buio 2.
Si cerca urgentemente il proprietario. Per informazioni o riconoscimento, è possibile contattare l’Ufficio Tutela Animali al numero 0586 820353-351 oppure al cellulare 3336115042.
Il canile è aperto al pubblico tutti i giorni con il seguente orario:
- Lunedì 8.30-12.30
- Martedì 8.30-12.30 e 14.30-16.30
- Mercoledì 8.30-12.30
- Giovedì 8.30-12.30 e 14.30-16.30
- Venerdì 8.30-12.30
- Sabato 11.00-12.30 e 14.30-16.30
- Domenica 11.00-12.30