Trovato cane vagante in via Giotto

25 Settembre 2025

Livorno, 24 settembre 2025 Trovato cane vagante in via Giotto

È ricoverato al canile comunale “La cuccia nel bosco”, un cane maschio, razza barbone nano, di colore marrone, che è stato ritrovato vagante martedì 23 settembre in via Giotto (Quartiere La Leccia). Il cane ha un chip associato a Frosinone, ma al numero collegato non risponde nessuno.

Si cerca urgentemente il proprietario.

Per informazioni o riconoscimento, è possibile contattare l’Ufficio Tutela Animali ai numeri 0586 820351-353 (cell 3336115042) oppure recarsi al canile municipale in via del Vallin Buio 2. Orari di apertura del canile alla pagina: https://www.comune.livorno.it/ it/vivere/753392)