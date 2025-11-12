Uncategorized 12 Novembre 2025

Trovato cane vagante senza microchip

Trovato cane vagante senza microchipLivorno 12 novembre 2025 Trovato cane vagante senza microchip

È stato trovato presso il bar Vignale in via degli Arrotini un cane vagante privo di microchip. Si tratta di un cane maschio giovane, meticcio simil maremmano di colore bianco, che è risultato sprovvisto di microchip.

Il cane è stato portato al canile municipale “La Cuccia nel Bosco”, in via del Vallin Buio 2. Per informazioni o riconoscimento, è possibile contattare l’Ufficio Tutela Animali ai numeri: 0586 820351-353 (cell 3336115042).

banner-mostra-giovanni-fattori
mini corso vino livorno fisar
Ekom Mazzini-Olandesi, dal 4 al 17 novembre: black week, 2 settimane di offerte mai viste
Pik Kemical
Banner Yogurteria Gelateria Fiori Rosa
Banner Aamps

Ekom Mazzini-Olandesi, dal 4 al 17 novembre: black week, 2 settimane di offerte mai viste