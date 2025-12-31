Trovato cane vagante, si cerca il proprietario
Livorno, 31 dicembre 2025 Trovato cane vagante, si cerca il proprietario
Martedì 30 dicembre 2025 è stato rinvenuto un cane maschio adulto, simil Maremmano, di colore bianco, privo di microchip, mentre vagava in via Caduti del Lavoro.
L’animale è stato recuperato e attualmente è ricoverato presso il Canile Comunale “La cuccia nel bosco”, dove riceve le cure e l’assistenza necessarie.
Si invita il proprietario o chiunque fosse in grado di fornire informazioni utili al riconoscimento del cane a contattare quanto prima l’Ufficio tutela animali al numero 0586 820350/351 oppure l’operatore di turno del canile al numero 366 1989783, al fine di consentirne il rientro presso il legittimo proprietario.