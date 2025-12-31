Home

Cronaca

Trovato cane vagante, si cerca il proprietario

Cronaca

31 Dicembre 2025

Trovato cane vagante, si cerca il proprietario

Livorno, 31 dicembre 2025 Trovato cane vagante, si cerca il proprietario

Martedì 30 dicembre 2025 è stato rinvenuto un cane maschio adulto, simil Maremmano, di colore bianco, privo di microchip, mentre vagava in via Caduti del Lavoro.

L’animale è stato recuperato e attualmente è ricoverato presso il Canile Comunale “La cuccia nel bosco” , dove riceve le cure e l’assistenza necessarie.

Si invita il proprietario o chiunque fosse in grado di fornire informazioni utili al riconoscimento del cane a contattare quanto prima l’Ufficio tutela animali al numero 0586 820350/351 oppure l’operatore di turno del canile al numero 366 1989783, al fine di consentirne il rientro presso il legittimo proprietario.

