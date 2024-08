Home

Cronaca

Trovato con le chiavi in tasca di uno scooter rubato, denunciato un tunisino

Cronaca

2 Agosto 2024

Trovato con le chiavi in tasca di uno scooter rubato, denunciato un tunisino

Livorno 2 agosto 2024 – Trovato con le chiavi in tasca di uno scooter rubato, denunciato un tunisino

Cittadino tunisino denunciato per ricettazione di scooter rubato, subito restituito al proprietario

Gli agenti della Sezione Volanti ha denunciato un cittadino tunisino per ricettazione di uno scooter rubato, prontamente restituito al legittimo proprietario. L’operazione si inserisce nell’ambito dei servizi intensificati per garantire la sicurezza nel centro città.

L’intervento è avvenuto in zona viale Italia, dove gli agenti, durante un’attività mirata alla prevenzione e repressione dei reati, hanno controllato un individuo segnalato da un cittadino come autore di un furto di scooter. Il soggetto, nato nel 1987 e di nazionalità tunisina, aveva precedenti penali per reati contro la persona e in materia di stupefacenti.

Il sospettato si trovava nelle vicinanze di un Aprilia Scarabeo 200, rubato e denunciato dalla proprietaria il 29 luglio 2024. Durante il controllo, l’uomo è stato trovato in possesso delle chiavi dello scooter, motivo per cui è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura. Qui, è stato deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione.

Lo scooter è stato immediatamente restituito al legittimo proprietario, ripristinando così la situazione di diritto.

Trovato con le chiavi in tasca di uno scooter rubato, denunciato un tunisino