Trovato ieri a Rosignano un cane vagante, si cerca il proprietario

29 Gennaio 2026

Trovato ieri a Rosignano un cane vagante, si cerca il proprietario

Rosignano Marittimo (Livorno) 29 gennaio 2026 Trovato ieri a Rosignano un cane vagante, si cerca il proprietario

È stato trovato ieri in via Aurelia n.399 un cane simil Amstaff, femmina, di giovane età, di colore nero e una macchia bianca sul petto. L’animale, provvisto di microchip, è stato portato al canile municipale “La Cuccia nel Bosco”, in via del Vallin Buio 2 in attesa di rintracciare il proprietario.

Per informazioni o riconoscimento, è possibile l’Ufficio Tutela Animali al numero 0586 820351 (cell 3336115042).

Il canile è aperto al pubblico tutti i giorni con il seguente orario: