Trovato in casa della ex nonostante il divieto, arrestato un 60enne

23 Settembre 2024

Livorno 23 settembre 2024 – Trovato in casa della ex nonostante il divieto, arrestato un 60enne

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Livorno Porto hanno arrestato in flagranza di reato un 60enne livornese per violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento alla persona offesa e dell’allontanamento dalla casa familiare.

L’uomo, sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dall’abitazione familiare dalla fine della metà dello scorso mese di agosto a seguito di presunte condotte maltrattanti ai danni della convivente, era anche destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna emessa dall’A.G. labronica.

Tuttavia l’uomo, disattendendo la misura, sarebbe rientrato nell’abitazione della donna e lì è stato colto in flagranza dai carabinieri che si erano recati nell’appartamento per alcuni accertamenti relativi all’indagini e per verificare l’eventuale presenza del 60enne, non avendolo rintracciato presso la sua dimora. Alla luce di quanto riscontrato, i militari hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per violazione del provvedimento a cui era sottoposto.

Terminate le formalità di rito, l’uomo è stato tradotto nel carcere “Le Sughere” di Livorno. L’arresto è stato successivamente convalidato dal GIP del Tribunale di Livorno il quale ha disposto per lui gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.