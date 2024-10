Home

Cronaca

Trovato in casa senza vita a 59 anni, dramma in via Tozzetti

Cronaca

31 Ottobre 2024

Trovato in casa senza vita a 59 anni, dramma in via Tozzetti

Livorno 31 ottobre 2024 Trovato in casa senza vita a 59 anni, dramma in via Tozzetti

Dramma in via Tozzetti, dove nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 30 ottobre, un uomo di 59 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione. La segnalazione è partita dai vicini, preoccupati dal fatto di non aver visto l’uomo per diversi giorni e dall’odore persistente proveniente dal suo appartamento.

Allertata la centrale unica delle emergenze, sul posto sono arrivati i soccorritori della Croce Rossa, un’automedica e i vigili del fuoco. Sono stati proprio questi ultimi ad aprire la porta, trovando il corpo dell’uomo accanto al letto. Il medico del 118, giunto sul posto, ha potuto solo constatare il decesso, che secondo le prime informazioni risalirebbe a diversi giorni prima e sarebbe avvenuto per cause naturali.