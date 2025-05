Home

5 Maggio 2025

Livorno 5 maggio 2025 Trovato in strada un deambulatore in ottimo stato. Il proprietario può richiederlo alla Polizia Municipale

Domenica 4 maggio è stato rinvenuto un deambulatore in ottimo stato presumibilmente dimenticato in strada nel momento in cui il proprietario è rientrato in auto.

L’ ausilio è in possesso della Polizia Municipale. Il proprietario può rivolgersi alla Centrale Operativa della Polizia Municipale: 0586-820420