Home

Cronaca

Trovato in una pozza di sangue sugli scali Novi Lena, mistero sull’accaduto

Cronaca

8 Maggio 2023

Trovato in una pozza di sangue sugli scali Novi Lena, mistero sull’accaduto

Livorno 8 maggio 2023

Un uomo senza documenti è stato trovato questa mattina intorno alle ore 03.30 disteso in una pozza di sangue con un importate trauma cranico

A vedere il corpo dell’uomo riverso a terra sugli scali Novi Lena, davanti alla cantina del Labrone sono stati alcuni passanti che immediatamente hanno dato l’allarme

Sul posto i volontari dell’SVS con il medico del 118 hanno trovato l’uomo non cosciente e con un grosso trauma cranico. Il paziente è stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni al momento anche se gravi sarebbero stabili.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri per effettuare i rilievi e capire la dinamica di quanto accaduto.

Al momento dell’uomo che era privo di documenti si sa solo che ha un’età approssimativa tra 40 e 50 anni, è di carnagione bianca.

Tutte le ipotesi al momento sono al vaglio degli inquirenti; non si sa se sia caduto dalla spalletta o se sia stato spinto oppure se ha subito un’aggressione davanti alla cantina

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin