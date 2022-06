Home

13 Giugno 2022

Trovato in via di Popogna un cane meticcio smarrito, apetta il proprietario presso la Cuccia nel Bosco

Livorno 13 giugno 2022

Trovato in via di Popogna un cane meticcio smarrito

È ospite del canile comunale “La Cuccia nel Bosco” un cane smarrito trovato ieri, domenica 12 giugno, in via di Popogna.

Si tratta di un meticcio di taglia media maschio simil-segugio, di colore scuro, privo di microchip.

Il proprietario, o in sua assenza chi fosse interessato a prendersi cura di questo animale, può contattare l’ufficio Tutela Animali inviando una mail all’indirizzo animali@comune. livorno.it oppure chiamando il numero 366 198 9783 in orario di ufficio, oppure chiamando il Referente Canile al numero 333 970 7752.

