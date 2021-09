Home

Trovato morto sub 21enne all’isola d’Elba, battuta di pesca subacqua finisce in tragedia

Elba

16 Settembre 2021

Livorno 16 settembre 2021

Tragedia all’isola d’Elba. Rinvenuto il corpo senza vita di un sub nelle vicinanze della spiaggia del Ginepro nel Comune di Capoliveri

Il sub 21enne si era immerso per una battuta di pesca subacquea nlla giornata di ierii, 15 settembre 2 non era più tornato a riva

Le richerche del giovane sono iniziate ieri pomeriggio dopo l’allarme ricevuto dal 112. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno iniziato le ricerche del gionane, ricerche si sono protratte anche nella mattinata odierna, fino al ritrovamento del corpo senza vita del 21enne

Il 21enne da quanto ricostruito avrebbe perso la vita a causa di un malore mentre si trovava in acqua che gli ha impedito di tornare a riva

