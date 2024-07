Home

14 Luglio 2024

Livorno14 luglio 2024 – Trovato senza vita sul luogo di lavoro, tragedia in via del Fagiano

Questa mattina, una tragica scoperta è avvenuta in via del Fagiano (Zona Marconi). Un uomo di 46 anni, di origine straniera, è stato trovato senza vita nella casa in cui lavorava come badante. A fare la drammatica scoperta sono stati i familiari della donna che l’uomo accudiva.

Sul luogo dell’accaduto sono prontamente intervenuti i volontari della Svs e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire le circostanze del decesso. Al momento, non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sulle cause della morte.

Le autorità stanno lavorando per fare luce su questa tragedia e dare risposte ai familiari e alla comunità scossa dall’accaduto.