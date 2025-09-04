Home

Cronaca

Trovato un cane vagante in piazza Damiano Chiesa

Cronaca

4 Settembre 2025

Trovato un cane vagante in piazza Damiano Chiesa

Livorno 4 settembre 2025 Trovato un cane vagante in piazza Damiano Chiesa

È ricoverato al canile comunale “La cuccia nel bosco”, un cane maschio di colore marroncino e bianco, che è stato ritrovato vagante lunedì 1 settembre nei pressi di piazza Damiano Chiesa. Il cane, un meticcio simil pastore australiano, risulta essere privo di microchip.

Si cerca urgentemente il proprietario.

Per informazioni o riconoscimento, è possibile contattare l’Ufficio Tutela Animali ai numeri 0586 820351-353 (cell 3336115042) oppure recarsi al canile municipale in via del Vallin Buio 2.