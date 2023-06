Home

14 Giugno 2023

Livorno 14 giugno 2023 – Trovato un maestoso capriolo adulto senza vita in via della Querciolaia, molto probabilmente è stato investito

Nella tranquilla strada di campagna ai margini della città (Via della Querciolaia a Livorno), si è verificato un triste evento; tra la rigogliosa vegetazione e i campi che costeggiano la via, è stato scoperto un maestoso capriolo adulto, ormai senza vita. L’animale, molto probabilmente vittima di un tragico investimento, ha trovato la sua triste fine tra i rovi e i cespugli che costeggiano la strada.

L’associazione animalista ANPANA Livorno, sempre pronta a intervenire per la salvaguardia degli animali, si è prontamente mobilitata per cercare di salvare l’animale. Purtroppo, nonostante tutta la buona volontà, non è stato possibile far altro che contattare il servizio pubblico competente, l’Aamps, per la rimozione e lo smaltimento regolare della carcassa.

Un evento come questo ci rammenta l’importanza di prevenire gli incidenti stradali che coinvolgono la fauna selvatica e di adottare misure per proteggere gli animali e preservare la loro incolumità.

La scoperta di questa triste carcassa ci invita a riflettere sulla necessità di una maggiore consapevolezza e rispetto per la vita animale che condivide con noi questi territori.

Speriamo che questa triste vicenda sensibilizzi tutti noi e le autorità competenti affinché vengano prese misure concrete per prevenire incidenti di questo genere e proteggere la fauna selvatica che abita nelle nostre zone. Che la morte di questo capriolo non sia stata vana e che possa servire come spunto per promuovere una maggiore attenzione verso la conservazione della natura e la tutela degli animali che la abitano.

