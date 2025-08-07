Home

Cronaca

7 Agosto 2025

Livorno 7 agosto 2025 Truffa ad una anziana per 40 mila euro, il finto carabiniere ora è alle Sughere

Arrestato l’autore della c.d. “truffa telefonica del finto Carabiniere” in danno di una signora anziana di 82 anni

La Polizia di Stato di Livorno, nel pomeriggio di ieri 6 agosto, ha arrestato per furto aggravato, in flagranza di reato, il presunto autore di una c.d. truffa del finto Carabiniere, in danno di un’anziana signora classe 43.

Gli investigatori della Squadra Mobile livornese nel primo pomeriggio del 6 agosto, a seguito di specifiche e mirate attività di monitoraggio di episodi riconducibili ad esecrabili truffe in danno di persone anziane, individuavano un cittadino italiano originario di un’altra regione, che era giunto nella città labronica presumibilmente per mettere in atto una truffa.

Il soggetto veniva quindi costantemente monitorato dagli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile fino a quando, dopo diversi giri nel centro cittadino, entrava all’interno di un condominio in zona San Iacopo.

L’uomo dopo pochi minuti veniva visto riuscire e prendere velocemente un taxi per poi scendere nei pressi della Stazione Centrale delle Ferrovie dello Stato e in considerazione di tale comportamento, si procedeva alla sua identificazione e ad un accurato controllo eseguito da un equipaggio delle Volanti che permetteva di rinvenire, occultati all’interno di un borsello, numerosissimi preziosi in oro giallo e bianco.

Contestualmente altro personale in divisa, individuava all’interno del condominio dal quale era uscito il soggetto campano, un’anziana signora in forte stato di agitazione che stava parlando al telefono.

La signora informava gli operatori di Polizia di aver fatto entrare poco prima un uomo italiano presentatosi come Carabiniere in quanto aveva ricevuto una telefonata da un’altra persona, anch’essa presentatasi come Carabiniere, che la aveva informata che sua figlia aveva causato un grave incidente in danno di una persona, motivo per il quale l’anziana signora veniva esortata a mostrare tutti i monili preziosi che erano in suo possesso, al (presunto) collega che si era presentato alla sua porta il quale avrebbe dovuto fotografarli. Successivamente, approfittando di un attimo di distrazione della signora, l’uomo si appropriava dei gioielli e fuggiva.

In virtù di quanto appurato, il cittadino italiano dell’82, che annovera numerosi precedenti e pregiudizi di Polizia per reati contro il patrimonio perpetrati in diverse città italiane, veniva condotto presso gli uffici della Questura di Livorno e tratto in arresto, in concorso con altro soggetto in fase di identificazione, per i fatti qualificabili come furto aggravato in danno dell’anziana signora, alla quale venivano immediatamente restituiti, in fase di querela, tutti i monili preziosi a lei asportati con l’inganno, il cui valore approssimato si aggira intorno ai 40 mila euro.

L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria tempestivamente informata, veniva condotto presso la Casa Circondariale di Livorno.

