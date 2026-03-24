Truffa ai danni di un’anziana, arrestato 21enne: recuperati gioielli e contanti

La Polizia di Stato di Livorno ha eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di un giovane di 21 anni, residente in provincia di Caserta, ritenuto responsabile di una truffa aggravata ai danni di un’anziana. Il provvedimento è stato disposto dal Gip del Tribunale di Livorno su richiesta della Procura della Repubblica al termine di un’articolata attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile.

I fatti risalgono al 6 febbraio scorso, quando la vittima, una donna ultrasettantenne, era stata contattata telefonicamente da un uomo che si era presentato come maresciallo dei Carabinieri. Con un pretesto ben studiato, il finto militare aveva riferito alla donna della necessità di verificare alcuni gioielli in suo possesso, sostenendo che potessero essere collegati a una presunta rapina commessa con un’auto a lei intestata.

Poco dopo, il 21enne si era presentato direttamente all’abitazione dell’anziana, fingendosi un perito incaricato da un magistrato. Con abilità e raggiri, era riuscito a farsi consegnare i monili in oro, convincendo la donna di dover ottemperare a un ordine dell’autorità giudiziaria. Approfittando di un momento di distrazione, con la scusa di chiedere un bicchiere d’acqua, il giovane aveva inoltre sottratto 950 euro in contanti.

Solo successivamente, insospettita, la vittima aveva contattato il numero di emergenza 112 per avere chiarimenti sulle modalità di restituzione dei beni, facendo emergere così la truffa e consentendo l’intervento immediato della polizia.

Gli agenti della Squadra Mobile, grazie alla rapida analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino, sono riusciti a ricostruire i movimenti del sospettato, individuandolo mentre si dirigeva verso la stazione ferroviaria di Livorno. L’uomo era salito su un treno diretto a Firenze.

Allertata la Polfer Toscana, il giovane è stato rintracciato poco dopo a bordo del convoglio, nei pressi di Empoli, mentre era in viaggio verso Napoli. Durante il controllo è stato trovato in possesso sia del denaro che dei gioielli sottratti, che sono stati poi restituiti all’anziana vittima.

In un primo momento il 21enne era stato denunciato in stato di libertà. Tuttavia, i successivi approfondimenti investigativi – in particolare l’analisi dei tabulati telefonici e delle celle agganciate dal suo dispositivo – hanno permesso di consolidare il quadro indiziario, confermando la sua presenza a Livorno nel giorno della truffa e ricostruendone con precisione gli spostamenti.

Al termine delle indagini, l’autorità giudiziaria ha quindi disposto la custodia cautelare in carcere. Il giovane è stato rintracciato nel pomeriggio del 19 marzo in provincia di Caserta, grazie alla collaborazione con la Squadra Mobile locale, e trasferito nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’operazione rappresenta un importante risultato investigativo e un segnale concreto nella lotta alle truffe ai danni degli anziani, fenomeno purtroppo ancora diffuso e particolarmente odioso.