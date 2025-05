Home

4 Maggio 2025

Livorno 5 maggio 2025 Truffa dello specchietto a Collesalvetti ai danni di una turista, denunciato un uomo già noto per questo tipo di reati

I Carabinieri della Stazione di Cecina, all’esito di un’indagine orientata a contrastare l’odioso fenomeno delle truffe, soprattutto quelle ai danni degli utenti della strada, hanno denunciato in stato di libertà un 40enne residente nel pisano, individuato dagli operanti quale presunto autore di una truffa perpetrata con la nota “tecnica dello specchietto” ai danni di una turista tedesca.

Un uomo, a bordo di una vecchia auto, ha approcciato la vittima sull’A12 direzione Livorno in prossimità dell’uscita per Collesalvetti mentre anch’ella era a bordo della propria auto, con il pretesto di un’asserita collisione cagionatole proprio dalla donna.

La signora, in buona fede, ha creduto di aver arrecato il danno all’uomo e si è resa disponibile ad attivare l’assicurazione ma l’interlocutore l’ha subito dissuasa chiedendo un risarcimento immediato in contanti. La vittima, tratta in inganno più facilmente anche per via del gap linguistico, ha quindi offerto tutto quello che aveva con sé in quel momento, ovvero 360 euro. L’uomo, preso il denaro, si è allontanato.

La donna, tuttavia, insospettitasi per l’intera dinamica dell’episodio, una volta giunta a destinazione, si è rivolta ai carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini.

Grazie agli elementi forniti dalla stessa vittima, opportunamente integrati gli accertamenti svolti, anche avvalendosi delle telecamere di pertinenza del tratto autostradale, i militari della Stazione di Cecina sono risaliti al presunto responsabile, peraltro già noto per precedenti specifici in materia di truffe. L’uomo dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria di Livorno del reato di truffa aggravata.