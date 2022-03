Home

Truffa dello specchietto, denunciati 19enne ed un minore

3 Marzo 2022

Livorno 3 marzo 2022

Truffa dello specchietto andata male per un 19enne ed un 16enne che si sono rimediati una denuncia e in più un foglio di via per il maggiorenne.

Nella mattina di ieri un’auto ha inseguito una vettura condotta da un 80enne intimandogli di accostare perchè gli aveva rotto lo specchietto della macchina

Come nel più classico dei casi i due malfattori chiedono all’anziano 100 euro per ripagare lo specchietto che aveva rotto al posto di effettuare il cid

L’uomo però insospettito dalla richiesta dei due giovani e sicuro di non aver commesso il fatto ha chiamato la polizia che è intervenuta in piazza Bartelloni

I due rei, uno di Pistoia del 2003 e l’altro del 2005 di Roma (RM) , venivano accompagnati presso gli uffici della questura e deferiti per truffa aggravata in concorso.

Inoltre il 19enne di Pistoia (PT), veniva accompagnato presso il locale Ufficio Anticrimine per l’avvio del procedimento dell’allontanamento con foglio di via obbligatorio. Il 16enne veniva affidato alla madre giunta presso gli uffici della questura

