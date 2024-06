Home

21 Giugno 2024

Livorno 21 giugno 2024 – Truffa dello specchietto, emessi due divieti di ritorno nel Comune di Livorno

Il Questore di Livorno, nell’ambito dell’attività preventiva volta a garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza dei cittadini, nell’ultima settimana ha adottato due provvedimenti di divieto ritorno nel comune di Livorno nei confronti di soggetti che si sono evidenziati sul territorio labronico per reati predatori, in particolare tentando di mettere in atto la “truffa dello specchietto