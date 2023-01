Home

Provincia

Isole

Elba

Truffa immobile fantasma, denunciato un 62 senese

Elba

16 Gennaio 2023

Truffa immobile fantasma, denunciato un 62 senese

Marciana Marina (Isola d’Elba, Livorno) 16 gennaio 2023 – I Carabinieri identificano e denunciano il presunto autore di una truffa relativa ad un immobile fantasma

I Carabinieri di Marciana Marina hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Livorno un uomo originario della provincia di Siena per il reato di truffa riguardante un presunto appartamento in affitto.

In particolare, poco dopo la fine della scorsa estate, una donna aveva verificato la disponibilità di un appartamento in affitto a Portoferraio.

Entrata in contatto telefonicamente con l’offerente, l’uomo aveva garantito la disponibilità dell’alloggio, chiedendo tre bonifici alla richiedente, effettivamente disposti in rapida successione, il primo a titolo di caparra, il secondo per coprire le spese di gestione e l’ultimo a saldo della somma di € 690 pattuita.

Giunta sull’Isola d’Elba, l’amara sorpresa: la donna non ha potuto incontrare il suo contatto, resosi irreperibile.

I minuziosi accertamenti, eseguiti dai Carabinieri di Marciana Marina che sono partiti dalle informazioni fornite dalla denunciante e che hanno riguardato anche la ricostruzione dei flussi di denaro e l’effettiva titolarità di carte di pagamento, hanno consentito di identificare l’autore del raggiro, già responsabile di simili condotte nel recente passato.

Il 62 enne dovrà rispondere del reato di truffa all’Autorità giudiziaria labronica.

Qualora si resti vittima di una truffa o di un tentativo di truffa il consiglio dell’Arma è di rivolgersi sempre con fiducia alla Stazione Carabinieri più vicina

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin